شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (562) متهم، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 18 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر وضبط (366) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – السويس- الدقهلية – الشرقية – الغربية – سوهاج – المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا – دمياط – القليوبية – البحيرة – الفيوم – الإسماعيلية – بنى سويف - أسوان)، وبحوزتهم (158 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ـ خلال أسبوع ـ من ضبط (607) قطع سلاح نارى أبرزها (رشاش - 53 بندقية آلية – 76 بندقية غير مششخنة – 21مسدس – 456 فرد محلى – 2309 طلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة – 1164 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهمًا، ارتكبوا (22) حادث سرقة متنوع، وضبط (75) قضية أحداث، وكشف غموض (62) حادثا متنوعا أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (104) متهمين.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (410910) أحكام قضائية، بينها (1587) حكم جناية، و(149535) حكم حبس، و200310) أحكام غرامة، و59478) مخالفة.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت الداخلية فى ضبط (974) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1069) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (127,235 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (87,61 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (24,840 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (874 جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (16,549 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (220 جرام، و(64089) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادى، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية، نجحت فى ضبط (8792 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (169) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (665 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (89775جنيه، وضبط (18) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (294615 لتر) تم تجميعها لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8605) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (903,666) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (265) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (203,422) طن، وكذا ضبط (80) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (17,265) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (79755) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (54٫542٫324) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1307) قضايا فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (180) قضية ضرائب عامة، كشف (98) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (60) قضية فى مجال الجمارك، (6) قضايا فى مجال حماية ممتلكات الدولة، (242) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (458) حكما قضائيا، (248) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال)، (6) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – بطاقات ائتمان - غسل أموال - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (1434636422جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1447) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، وفى مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تم ضبط (343) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (231) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية".. ضبط خلالها العديد من (رسيفرات – كروت فك شفرة – أجهزة حاسب إلى – راوتر – لاب توب – وحدات معالجة)، وكذا (112 قضية فى مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (588 نسخة "منتهية التصاريح الخاصة بالتداول").

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (785) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1138) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (267) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (231) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (84) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (444) لنش سياحى، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (10) قضايا تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل)، وكذا (79) قضية متنوعة أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1955) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (22) قضية بإجمالى (25) متهما.. بمضبوطات بلغت قرابة (2 طن)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (257661) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (38463 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4285 موقف عشوائى)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (127) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (419) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (1) سائق منهم، وفحص (429) مركبة تبين مخالفة (53) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3590) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (137) سائقا منهم.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) فى ضبط (6751) قضية تموينية متنوعة، وضبط (944) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (5081) شيشة، وغلق (3883) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (80314) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (79933) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (381) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.