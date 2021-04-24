شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تضع أسئلة امتحان أبريل لأولى وتانية ثانوى وتعلن أرقام الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الإدارات التعليمية من وضع أسئلة امتحانات الترم الثانى لشهر أبريل الجارى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وأيضا تجهيز ورقة المفاهيم الخاصة بامتحانات كل مادة، إضافة إلى إعلان أرقام جلوس الطلاب، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات تعقد فى منهج شهر أبريل فقط وفق توزيع المقررات الدراسية، موضحة أن امتحانات الترم الثانى بدرجات وتعقد ورقيا فى المدارس.

فيما أعلنت المدارس تجهيز أرقام جلوس الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى الترم الثانى، مؤكدة أن الاختبارات تعقد فى لجان سير وسيتم توزيع الطلاب فى اللجان لتحقيق التباعد بين الطلاب فى إطار الاجراءات المتبعة لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارات التعليمية، أن درجة الفصل الدراسي الثاني تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل، موضحة أن، أنه يؤدى يوم الثلاثاء 27 أبريل الطلاب امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى بواقع 15 سؤالا، والفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة، كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 28 أبريل امتحان مواد الكيمياء بواقع 10أسئلة، والفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.