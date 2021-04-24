رغم حصر النقابة.. الصحة تكشف عدد الأطباء المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال عملهم بمستشفيات العزل والفرز يبلغ 115 طبيبا.

جاء ذلك على عكس الأرقام التي أعلنتها نقابة الأطباء خلال رصدها لإصابات الأطباء بالفيروس، والتي تجاوزت 500 طبيب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

وأضافت: "عدد إصابات الأطباء يبلغ 115 طبييا أما باقي الأعداد فحصلوا على العدوى من المجتمع الذي يعيشون فيه".

وأشارت إلى أن الدولة والرئيس السيسي منذ اليوم الأول للجائحة ويتواصل مع الأطقم الطبية ويدعمهم بشكل كبير.

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