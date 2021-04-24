وزيرة الصحة: إصابات الموجة الثالثة لكورونا بمصر تتزايد بنسب بسيطة لكنها مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر من الدول القليلة جدا في العالم التي لم تفرض حظرا كاملا أو إغلاقا كاملا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحفي: أرجو من أصحاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية أن يلتزموا بإجراءات الوقاية من كورونا لصالح استمرار عجلة الاقتصاد.

وأوضحت زايد: الموجة الثالثة في العالم أعلى 10% في معدلات الإصابات رغم بدء اللقاحات مقارنة بالموجتين الأولى والثانية.

وتابعت وزيرة الصحة: امبارح بنتكلم على زيادة 10% إصابات و7% وفيات على مستوى العالم، والإصابات داخل مصر بتزيد زيادات منتظمة بسيطة، بأرقام لا تزيد عن 10% وبالتالي الزيادة بسيطة لكنها مستمرة.