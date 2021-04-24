درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد 25 أبريل (كتلة حارة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية اليوم السبت، لكن مع بداية الغد نشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات.

وأضاف الخبراء، أن الحرارة تسجل على القاهرة اليوم 31 درجة لترتفع غدا لـ36 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، والمناطق الجنوبية بين 39 حتى 41 درجة، بينما تسجل الرطوبة على القاهرة 65% والسواحل الشمالية 75%، والصعيد 30%.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون لمدة يوم واحد فقط، وذلك بسبب مرور منخفض حراري على غرب البلاد يجلب كتلة جنوبية حارة، يكون الطقس شديد الحرارة.

وأشار الخبراء إلى أنه تنشط الرياح على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارًا، وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم، وتنخفض معها الحرارة.

وشدد خبراء الأرصاد، على أنه لا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيًا ليلًا، وفي الصباح الباكر، محذرين من تخفيف الملابس: "يرجى عدم الانخداع في درجات الحرارة".