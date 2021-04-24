وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة لمرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الملاحظ خلال الفترة الماضية ان أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تأتي بعد قضاء أسبوع أو أكثر بالعزل المنزلي حتى تتدهور الحالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

وأضافت الوزيرة أنه سبق وأن تحدثت عن زيادة الأعداد في شهر أبريل وتزامن ذلك مع الأعياد ورمضان والعادات الاجتماعية التي يحرص عليها المجتمع المصري.

ووجهت الوزيرة بضرورة اللجوء إلى الخدمة الطبية فور الشعور بأعراض الإصابة بكوفيد-19.

ولا تزال الأعداد الرسمية لحالات كورونا في مصر تشهد زيادة تدريجية، إذ سجلت الوزارة أمس، 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة لوفاة 45 حالة جديدة.