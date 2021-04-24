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رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٣٩ لتحرير سيناء، جاء فيها:

"باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري بخالص التهنئة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء، الأرض الغالية على قلوبنا، والتي ارتوت بدماء جيل بعد جيل من شهداء القوات المسلحة الأبطال، للحفاظ على ترابها".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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