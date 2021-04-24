الأمن العام: ضبط 562 متهمًا وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط- بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 562 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع على مستوى الجمهورية عن مصرع عنصر وضبط (366) عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – السويس- الدقهلية – الشرقية – الغربية – سوهاج – المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا – دمياط – القليوبية – البحيرة – الفيوم – الإسماعيلية – بنى سويف - أسوان) ، وبحوزتهم (158 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة) .

وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها " مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه".

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

كما ضبط (607) قطعة سلاح ناري أبرزها (رشاش - 53 بندقية آلية – 76 بندقية غير مششخنة – 21مسدس – 456 فرد محلى – 2309 طلقة مختلفة الأعيرة – 90 خزينة – 1164 قطعة سلاح أبيض) و (6) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهمًا، ارتكبوا (22) حادث سرقة متنوع، (75) قضية أحداث.

كما تم كشف غموض 62 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 104 متهماً وتنفيذ 410910 حكم قضائي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.