كشف غموض مقتل صياد كفر الشيخ.. والتحريات: ابن عمه قتله بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، داخل قارب صيد.

كان مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقى اخطارا، بالعثور على جثة "نجله" داخل قارب صيد بدائرة المركز، وأن المجني عليه خرج للصيد برفقة شخصين، مقيمان بدائرة المركز ولم يعودا حتى الآن، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بها إثر طلق ناري، وما قرره خال أحد الشخصين المذكورين بتلقيه اتصال تليفوني من نجل شقيقته أخبره خلاله أنه حال عبثه بسلاح ناري خاص به خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ فأحدثت إصابة المجني عليه وأودت بحياته.

وأفادت تحريات قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، عن اختباء المتهمان داخل إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما أنه أثناء عبثه ببندقية خرطوش، خرجت منها طلقة عن طريق الخطأ أصابت المجني عليه فأودت بحياته، فقاما بترك الجثة داخل القارب وأبلغ خاله بالواقعة ولاذا بالهرب، كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، "بندقية خرطوش" وسلاح أخر "بندقية أليه"، وبمواجهة المتهم الآخر أيد ما قرره المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.