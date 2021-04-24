الأموال العامة: سقوط موظف صرف معاش غير مستحق بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لاستيلائه على مبالغ مالية من أموال الهيئة.

كان بلاغا ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى الهيئات الحكومية بمحافظة الدقهلية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة القانونية.

معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، بصرف مبلغ مالي من أموال الهيئة بدون وجه حق كونه غير مستحق صرف معاش لاستقالته من وظيفته، قبل بلوغه الحد الأدنى لشغل وظيفته المستحق عنها صرف معاش طبقاً للقانون، ما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وبتقنين الإجراءات اللازمة، تم استهداف المتهم وأمكنت مأمورية من ضبطه، وبمواجهته فيما نسب إليه من تهم اعتراف بذلك، وجارى عارضه على جهات التحقيق.