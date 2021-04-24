شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً.

وذكر المركز- في بيان له اليوم- أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضح أن السن القانونية للخروج على المعاش هي 60 عاماً، مشدداً على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين، مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة إلى المعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.