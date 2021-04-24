شكرا لقرائتكم خبر عن المصري اليوم في جولة تفقدية داخل سجن المرج (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت «المصري اليوم» بجولة تفقدية داخل سجن المرج مع وفد حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، اليوم السبت.

تنظم وزارة الداخلية اليوم السبت زيارة لوفد حقوق الإنسان بمجلس النواب والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى منطقة سجون المرج، في إطار الجولات التي يقوم بها قطاع السجون وحقوق الإنسان لإظهار الصورة الحقيقية للسجون ونقل الصورة على الواقع والتصدي للشائعات عن السجون.

يُذكر أن «الداخلية» نظمت هذا الأسبوع زيارة إلى سجن برج العرب أمام 28 منظمة حقوقية.