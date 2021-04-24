توزيع منهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2021 .. النماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانات شهر إبرايل 2021 المجمعة هذا الأسبوع، وزاد معدل البحث على شبكة الانترنت عن موعد امتحانات شهر أبريل المجمعة للصف الثاني الإعدادي 2021، وأيضًا منهج شهر أبريل 2021، وصفحة النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم.

منهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2021

ويتضمن توزيع مقرر الصف الثاني الإعدادي شهر أبريل 2021 عدد خمس مواد أساسية وهي: اللغة الإنجليزية - اللغة العربية- مادة الرياضيات - مادة الدراسات الاجتماعية - مادة العلوم، والمنهج كما يلي:

منهج شهر أبريل فى مادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي2021 : يتضمن الدروس من الرابع إلى السابع ضمن الوحدة الأولى، ومن الدرس الأول وحتى الرابع في الوحدة الثانية، والدرس الثالث فى الوحدة الرابعة، والدرس الأول في الوحدة الخامسة.

منهج شهر أبريل فى مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 2021 : الدرس الأول من صفحة 24 وحتى صفحة 33 وأنشطته، والدرس الثاني من صفحة 34 وحتى صفحة 38، وأنشطته، والدرس الثالث من صفحة 39 وحتى صفحة 44 وأنشطته.

منهج شهر أبريل فى مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي 2021 : مقرر الجغرافيا: الدرس الثالث من الوحدة الأولى من صفحة 12 الى صفحة 17، والدرس الأول من الوحدة الثانية من صفحة 19 الى صفحة 23، مقرر التاريخ: الدرس الرابع والخامس من الوحدة الثالثة من صفحة 46 وحتى صفحة 53، والدرسين الأول والثاني من الوحدة الرابعة في التاريخ من صفحة 55 وحتى صفحة 62.

منهج شهر أبريل فى مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي 2021 : دروس الفلاح واختراعات عربية وعالم من ذهب والعلم واجب، وفي النحوالتمييز وكم الاستفهامية والخبرية، والفصلين التاسع والعاشر من قصة كفاح شعب مصر.

منهج شهر أبريل فى مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي 2021 : الوحدة التاسعة والعاشرة والمراجعة.

منهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2021

موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي عن شهر أبريل الإمتحانات المجمعة

قررت وزارة التربية والتعليم إجراء امتحان الصف الثاني الإعدادي الشهري المجمع عن شهر إبريل 2021 يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021 من الأسبوع الجاري.

توزيع منهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2021 .. النماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي

خصصت وزارة التربية والتعليم صفحة عبر موقعها الإلكتروني لوضع النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي ، ويمكنك مطالعة آخر مستجدات النماذج الاسترشادية وتحميلها بالضغط هـنـــا .

مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي على قناة مدرستنا

توزيع منهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2021 .. النماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

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