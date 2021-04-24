شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عيد الفطر.. و16 يوم إجازة مدفوعة الأجر عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

موعد عيد الفطر في مصر لعام 2021 تصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية على مواقع الإنترنت المختلفة.. تواصل «المصري اليوم» تقديم خدمتها للقراء وتنشر مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2021 والتي تبدأ من يوم الخميس المقبل عيد تحرير سيناء حتى يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021 موعد المولد النبوي الشريف إجازات مدفوعة الأجر.

قرر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس 29 أبريل إجازة مدفوعة الأجر، ومن المتوقع أيضا أن يصدر مجلس الوزراء قرارات أخرى بترحيل كل الإجازات الرسمية المتبقية التي تأتي في منتصف الأسبوع ليوم الخميس نهاية الأسبوع لتكون الإجازات في أيام الخميس والجمعة والسبت.

ما هي الإجازات المتبقية في عام 2021؟

1- عيد تحرير سيناء يوم الخميس 29 إبريل الحالي بدلا من يوم الأحد 25 أبريل، الموافق 17 رمضان.

2- عيد العمال يوم السبت أول شهر مايو الموافق 19 رمضان.

3- عيد شم النسيم يوم الاثنين 3 مايو المقبل الموافق 21 رمضان.

4- عيد الفطر تبدأ الإجازة من يوم الخميس 13 حتى يوم السبت 15 مايو لمدة ثلاثة أيام.

5- عيد ثورة 30 يونيو الأربعاء، ومن المقرر إصدار قرار بترحيلها إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع.

6- إجازة وقفة يوم عرفة يوم الإثنين 19 يوليو.

7- عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو حتى الجمعة 23 يوليو لمدة 4 أيام.

8- عيد ثورة 23 يوليو يوم الجمعة 23 يوليو.

9- عيد رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 9 أغسطس لعام 2021.

10- عيد القوات المسلحة يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، ومن المقرر ترحيل اليوم إلى الخميس ليكون إجازة رسمية بدلا من يوم الأربعاء.

11- عيد مولد النبوي يوم الإثنين 18 أكتوبر وهو اليوم الأخير في الإجازات السنوية لعام 2021.