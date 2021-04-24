شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تواصل حملاتها لمتابعة محطات الوقود.. ولا زيادة في تعريفة الركوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحليه في مدن القليوبية حملاتها على محطات تموين السيارات للتاكد من توافرة في المحطات والالتزام بالبيع علاوة على عمل حملات على مواقف السيارات للتاكد من عدم استغلال السائقين ورفع تعريفة الركوب للمواطنين وخصوصا في اوقات الذروة وخروج الموظفين من اعمالهم

حيث تابع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمه محطات الوقود في محيط الحى وتابع التزامها بالبيع وعدم التلاعب أو حجب الوقود كما تابع اللواء سامى علام رئيس غرب موقف المحطات من زيادة الاسعار وقام بالمرور على بعض مواقف السيارات وتحدث مع المواطنين وتلاحظ عدم وجود أي استغلال من جانب السائقين ورفع تعريفة الركوب

وشن العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، حملة للمرور والمتابعة على محطات البنزين للتاكد من توافرة بالمحطات وتم المرور والمتابعة على بعض المحطات للتأكد من توافرة داخل المحطات بعد الزيادة بمبلغ 25 قرش لكل لتر بنزين والتثبيت لسعر السولار

وتم التأكد من توافر البنزين داخل الخزانات الارضية وتم قياس منسوب الخزان الارضي المخصص لذلك، والتأكد من توافرة وكتابة الاسعار الجديدة على كل مسدس البنزين وكذا معرفة المواطنين بأسعار الوقودالجديدة والتي تخص بنزين 95 و92و 80فقط، وليس السولار والكيروسين «الجاز» والمازوت واسطوانات البوتاجاز وأن الأسعار ثابتة وبالتالي لن يكون لها تأثير على الاستهلاكات الخاصة بالمواطنين والمستخدمة في الأغراض الصناعية التي تستخدم المازوت مثل مصانع الطوب وغيرها وأن الأسعار الجديدة لن تؤثر على تعريفة الركوب بالنسبة للمواطنين

واكد مصدر بالادارة العامه لمرور القليوبية إنه لا زيادة بأسعار ركوب السيارات بجميع المواقف مشيرا ان غرفة عمليات المرور لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشان قال المصدر ان حملات المرور بشكل يومى على مواقف السيارات واى مخالفة من السائقين ستقابل بكل حزم لمنع استغلال المواطنين