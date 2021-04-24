شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: ضبط لحوم غير صالحة وتحرير ٤٦ محضر مخالفة في حملات رقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن والرقابة التموينية، ومباحث التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 11 إلى 22 إبريل الجاري بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء، تم خلالها المرور على محلات جزارة زثلاجات حفظ لحوم، ومجازر الدواجن ومحلات بيع الدواجن، ومحلات بيع الأسماك، وثلاجات مصانع تصنيع وبيع اللحوم، أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 46 محضر مخالفة، كما تم ضبط 209 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و27 كجم لحوم دواجن ودهون غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و218 لحوم مصنعة وكبدة، و25 كجم لحوم دواجن تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تواصل جهود المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.