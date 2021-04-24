شكرا لقرائتكم خبر عن خيار القش بـ60 جنيه .. تعرف على سعر المخللات السبت 24- 4 -2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محال بيع المخللات الشعبى والفاخر فى مصر، ارتفاعاً فى سعر المخللات فى اليوم الثانى عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يعتبر طبق المخلل من أهم وأشهر الأطباق على الموائد المصرية خلال شهر رمضان.

"المصرى اليوم" تنشر أسعار المخللات بانوعها السبت كالتالى:

سعر كيلو مخلل خيار القش بـ60 جنيه

سعر كيلو مخلل الزيتون الاسبانى يتراوح بين 40 جنيه وحتى 48 جنيه

سعر مخلل الزيتون التفاحى بـ40 جنيه

سعر مخلل زيتون كلاماتا الحجم الكبير بـ60 جنيه

سعر مخلل الكرنب السادة بـ20 جنيه

سعر مخلل اللفت الفاخر بـ20 جنيه

سعر مخلل الخيار البلدى بـ24 جنيه

سعر مخلل المشكل بـ10 جنيه

سعر مخلل الفلفل البلدى بـ20 جنيه

سعر مخلل الجزر السادة بـ20 جنيه

سعر مخلل البصل الفاخر بـ70 جنيه

سعر مخلل الفلفل المكسيكى بـ28 جنيه

سعر مخلل الزيتون المخلى بـ32 جنيه

سعر مخلل الليمون بـ16 جنيه

سعر مخلل الزيتون الاصفر السيوى بـ28 جنيه