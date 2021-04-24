شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفي مهم لوزيرة الصحة بشأن الوضع الوبائي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي بعد قليل لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات جمهورية مصر العربية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 676 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.