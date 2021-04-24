شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية»: فتح باب التحويلات بالمدرسة الرسمية الدولية فرع العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التحويلات للمستوى الثاني رياض أطفال (FS2) وللصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي للعام الدراسي 2021 / 2022، بالمدرسة الرسمية الدولية فرع العاشر من رمضان، مشيراً إلى ضرورة طباعة نموذج التحويل وملء جميع البيانات بالكامل بخط واضح وطباعتها وتسليمها اثناء المقابلة الشخصية للتلميذ، من خلال الرابط هنا.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن شروط التحويل، تتمثل في ألا يقل سن المتقدم للتحويل للمستوي الثاني برياض الأطفال ( FS2 ) عن 5 سنوات ولا يزيد عن 5 سنوات و11 شهر و29 يوم في أول أكتوبر بالعام الدراسي 2021 / 2022، وألا يقل سن المتقدم للتحويل للصف الأول الابتدائي عن 6 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات و11 شهر و29 يوم في اول أكتوبر بالعام الدراسي 2021 / 2022، وألا يقل سن المتقدم للتحويل للصف الثاني الابتدائية عن 7 سنوات ولا يزيد عن 7 سنوات و11 شهر و29 يوم في اول أكتوبر بالعام الدراسي 2021 / 2022، وألا يقل سن المتقدم للتحويل للصف الثالث الابتدائي عن 8 سنوات ولا يزيد عن 8 سنوات و11 شهر و29 يوم في اول أكتوبر بالعام الدراسي 2021 / 2022، وأن يكون الطالب سليماً من أي إعاقات نفسية أو ذهنية، وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري، وأن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة ويتم إبلاغ ولي الأمر بموعد الاختبارات والمقابلة عن طريق البريد الإلكتروني.

وأضاف أنه في حال اجتياز الطفل الاختبارات المطلوبة يتم عمل مقابلة لولي الأمر للتقييم وفي حالة عدم الالتزام بالموعد يعتبر رفضاً للالتحاق بالمدارس، وأنه يتم قبول الطلاب طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات، وفي حالة تساوي درجة اختبارات القبول يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنا، وأن يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات اللازمة.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن المستندات المطلوبة للتقديم، عبارة عم عدد 12 صورة شخصية حديثة للطفل، وأصل شهادة الميلاد للطفل كمبيوتر، وأصل أو صورة معتمدة طبق الأصل من المؤهل الدراسي للأب أو الأم ما لم يكن مثبتا ببطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عند التقدم، ويتم طباعة النموذج المعد للتقديم الإلكتروني بعد استكمال كافة البيانات به وإرفاقه مع الأوراق السابقة، ووضع جميع المستندات في دوسيه بلاستيك موضح عليه بيانات الطفل «الاسم & الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد»، ويتم تسليم المستندات المطلوبة عند إجراء الاختبارات.

يذكر أن المدارس الرسمية الدولية تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتدرس المنهج البريطاني IGCSE حيث تُعد أحد المشروعات القومية الواعدة التي تتميز باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المناهج الدولية، التي تطبق لأول مرة في بيئة محلية وبجودة عالية ويتم الإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من مؤسسات التعليم الدولية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.