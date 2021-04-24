شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في الإسكندرية السبت 24-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية السبت 24-4-2021، الذى يوافق اليوم الثانى عشر من شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد السبت تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقة، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 3.48 ص

موعد الشروق 5.22 ص

موعد صلاة الظهر 11.58 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.35 م

موعد صلاة العشاء 7.59 م