شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 73 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 17 مقهى في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل رؤساء مجالس المدن في القليوبية حملاتهم على المقاهى والكافتيرات للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائيه لمواجهة كورونا وعدم تقديم الشيشة، حيث قام اللواء سامى علام رئيس حي غرب، بحملة على جميع القطاعات ووسائل النقل بشبرا الخيمة أسفرت عن تحرير 15 محضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل غرامات فورية من المخالفين.

وقاد خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر حملة للمرور على الكافيهات والمقاهى والشوارع والأماكن العامة والمحلات والمواقف بالمدينة وبعض القرى وتم ضبط 30 شيشة وتحرير 20 محضر عدم ارتداء كمامة للمواطنين وغلق 9 مقاهى 9 وكافيهات وإزالة 8 غزرة شاي مخالفه و3 محاضر نظافة و5 محاضر اشغال طريق.

وفى قها قامت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية للمدينة بحمله بمشاركة قوة من قسم شرطة قها بقيادة المقدم عبدالعظيم سلامة نائب مأمور قسم الشرطة أسفرت عن غلق وتشميع 5 ورش لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق كما تم تحرير 38 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

وقال اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة الخصوص إنه تم القيام بحملة للمرور على المقاهي والمحلات التجارية لتحقيق الانضباط والتأكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق أسفرت عن ضبط 26 شيشة ببعض المقاهي المخالفة بدائرة المدينة.

وتابع طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكه مواقف السيارات خلال حمله مكبرة للتاكد من ارتداء الركاب للكمامات بمواقف السيارات والتاكد من التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لعدم تعرضهم للامراض وكذا التزام السائقين بإرتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من إرتدائه للكمامة حرصًا على أمنه وسلامته وسلامة جميع الركاب الآخرين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.