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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد معدل البحث عن موعد امتحانات شهر أبريل المجمعة للصف الأول الإعدادي 2021، وكذلك منهج شهر أبريل 2021، وصفحة النماذج الاسترشادية للصف الأول الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم.

منهج شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2021

ويتضمن توزيع منهج شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2021 عدد خمس مواد أساسية وهي: اللغة الإنجليزية- مادة الدراسات الاجتماعية- اللغة العربية- مادة الرياضيات- مادة العلوم، والمنهج كما يلي:

مادة اللغة العربية، مقرر القراءة والمحفوظات: هيا نشجع بأخلاق كريمة، ونور والجغرافيا، ومن قصص القرآن الكريم، وشعر التعاون لإبراهيم العزب شعر، وشعر كن بسلما لإيليا أبي ماضي.

ومقرر النحو يتضمن الفعل اللازم والفعل المتعدي، والفعل المبني المعلوم والمبني للمجهول، ونائب الفاعل.

مقرر قصة عقبة بن نافع الفصول من 12 إلى 15 من القصة.

مادة العلوم وتتضمن من الوحدة الأولى كل من الدرس الثالث وأنشطة الدرس الأول، ومن الوحدة الثانية تتضمن الدرس الأول وأنشطته والدرس الثاني وأنشطته والدرس الثالث وأنشطته.

منهج مادة الرياضيات ويتضمن من الوحدة الأولي الدرس من الرابع إلى الثامن، من صفحة 10 وحتى صفحة 18، وكذلك من الوحدة الثالثة من الدرس الثالث حتى الدرس الرابع، من ص 33 إلى ص 56 .

توزيع منهج اللغة الإنجليزية ويتضمن الوحدة 9 C والوحدة 10 والمراجعة.

ومقرر مادة الدراسات الإجتماعية يضمن في فرع الجغرافيا تابع الوحدة الأولي الدرس الثالث، من صفحة 11 وحتى صفحة 14، والوحدة الثانية من الدرس الأول، من صفحة 38 إلى صفحة 42.

أما فرع التاريخ فيتضمن من الوحدة الثالثة الدرس الثالث من صفحة 38 إلى صفحة 42، ومن الوحدة الرابعة الدرس من الأول إلى الثالث، من صفحة 44 إلى صفحة 53.

منهج شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2021 .. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي عن شهر أبريل الإمتحانات المجمعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021 هو موعد الامتحانات المجمعة الشهرية للصف الأول الإعدادي عن شهر أبريل 2021.

منهج شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2021 .. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

النماذج الاسترشادية للصف الأول الإعدادي

خصصت وزارة التربية والتعليم صفحة من خلال موقعها الإلكتروني ووضعت عليها النماذج الاسترشادية للصف الأول الإعدادي ويمكن مطالعة آخر مستجدات النماذج الاسترشادية وتحميلها من خلال الضغط هـنـــا .

مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للصف الأول الإعدادي على قناة مدرستنا

منهج شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2021 .. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

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