شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ8 إدارات وتحرر 325 محضراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 325 محضراً بمخالفات متنوعة.

وشنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى وفريق العمل التابع له بحملات أسفرت عن تحرير 42 محضر تنوعت بين 30 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر أجنبية مجهولة المصدر وتحريز عدد 220 علبة سجائر، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف بتوقفه بدون إذن مسبق من التموين.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 107 محضر شملت 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و27 محضر عدم حمل شهادات صحية، و26 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و13 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و9 محاضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، و5 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، ومحضر إعدام عدد 50 علبة سمن بقرى تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 25 محضر شملت 10 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين المنتزة أسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 7 محضر شملت 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و35 محضر عدم حمل شهادات صحية، و24 محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 49 محضر شملت 34 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 17 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 38 محضر تنوعت بين 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر إدارة وتشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص، و7 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وبالمشاركة مع مباحث التموين تم إعدام 23 طن فوسفات ثنائي الأمونيوم المستخدم في إنتاج الخميرة تنفيذا لقرار النيابة، والمشاركة في إعدام 300 علبة دواء مختلفة تنفيذاً لقرار النيابة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة .