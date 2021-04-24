شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 52 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انه سيتم افتتاح عدد 52 مشروعا تنموية، بتكلفة تبلغ و مليارى جنيه بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكري تحرير سيناء.

وأشار المحافظ في بيان، إلي افتتاح إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش بتكلفة 14 مليون و 558 ألف و 570 جنيها شمل ترميم وصيانة المبنى وانشاء جناح جديد بالمنطقة ، عدد 19 عمارة بعد ازالتها واعادة بنائها باعتمادات بلغت 151 مليون جنيها ، سوق الجملة المطور فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش بتكلفة 180 مليون و 900 ألف جنيها ، وكذا افتتاح المركز التكنولوجى لمحافظة شمال سيناء بتكلفة 7 ملايين و 442 ألف جنيها، الى جانب مركز شبكات معلومات المرافق بضاحية السلام بالعريش ، ملعب نادى أبو صقل الرياضى ، مطحن الكرام ومحطة الغاز فى المنطقة الصناعية الحرفية بالعريش .

كما يتم افتتاح محطة تحلية آبار مياه القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 مترا مكعبا من المياه يوميا وبتكلفة 3 ملايين و 25 ألف جنيها ، انشاء جراجات ومخازن مجلس مدينة الحسنة بتكلفة 7 ملايين و 371 ألف و 572 جنيها ، مجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليون و 235 ألف و 785 جنيها .. الى جانب وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة نخل الصناعية فى وسط سيناء بتكلفة 16 مليون و 887 ألف جنيها و 682 جنيها .

وأعلن المحافظ أن هناك عدة مشروعات أخرى يتم افتتاحها ، ومن بينها دار مناسبات فى حى السكاسكة بالعريش تكلفت مليونين و 388 ألف جنيها ، دارى مناسبات بقريتى النجاح والخربة مركز بئر العبد بتكلفة 4 ملايين و 951 ألف جنيها ، مجمع معاهد نخل الأزهرى فى وسط سيناء بتكلفة 14 مليون و 253 ألف و 785 جنيها ، انشاء معهد سلمانة الاعدادى الثانوى للفتيات بقرية سلمانة مركز بئر العبد بتكلفة 12 مليون و 814 ألف جنيها ، وكذا انشاء ملعب خماسى بمعهد فتيات بئر العبد بتكلفة 629 ألف و 325 جنيها .

كذلك افتتاح نادى أبو صقل الرياضى بعد استكماله بتكلفة 619 ألف و 564 جنيها ، الى جانب ملعب فى مركز شباب المساعيد بالعريش بتكلفة 3 ملايين جنيها ، انشاء مجمع صالات أنشطة فى نادى 6 أكتوبر برمانة بتكلفة مليون و 619 ألف و 703 جنيهات ، ورفع كفاءة مدرسة المرور ووحدة التراخيص بالعريش .. علاوة على افتتاح وحدتين بيطريتين فى كل من : السمران بالعريش ورمانة ببئر العبد بعد رفع كفاءتهما بتكلفة 289 ألف و 310 جنيهات ، انشاء الادارة الاجتماعية بالحسنة ووحدة اجتماعية بالقسيمة فى وسط سيناء بتكلفة 3 ملايين و 965 ألف و 336 جنيها ، فرع البنك الأهلى قر مدينة نخل بوسط سيناء بتكلفة 6 ملايين جنيها ، وانشاء محطة غاز طبيعى فى شارع النافورة بالعريش بتمويل القطاع الخاص .

كما يتم افتتاح محطة تحلية المياه فى قرية الريد مركز نخل بوسط سيناء بتكلفة 14 مليون جنيها ، حفر وتجهيز بئرى الخوار بالمنبطح وشمال فالج 1 بالحسنة بتكلفة 14 مليون و 500 ألف جنيها ، الى جانب انشاء ادارة تموين نخل بتكلفة 3 ملايين و 450 ألف جنيها ، انشاء مدرسة نجيلة الاعدادى الثانوى بنين ببئر العبد بتكلفة 9 ملايين و 199 ألف جنيه ، توسيع ادارة بئر العبد التعليمية بتكلفة 629 ألف و 308 جنيهات ، ورفع كفاءة المنتزه بجوار مجلس مدينة بئر العبد بتكلفة 455 ألف جنيها .

ويتم افتتاح عمليات انارة طريق الفرما على مسار العائلة المقدسة بتكلفة مليون و 896 ألف و 642 جنيها ، رفع كفاءة الطريق بتكلفة 7 ملايين و 885 ألف و 284 جنيها ، وانشاء بوابات أمن وخزان مياه أرضى وبوابات كهربية ولوحات ارشادية بالفرما بتكلفة 941ألف و870 جنيها ،علاوة على افتتاح استراحة كبار الزوار قى نخل ، ووضع حجر الأساس لاقامة المدرسة الصناعية فى نخل بوسط سيناء بتكلفة 16 مليون و 887 ألف و 682 جنيها .