أخبار مصر

افتتاح 52 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 52 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انه سيتم افتتاح عدد 52 مشروعا تنموية، بتكلفة تبلغ و مليارى جنيه بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكري تحرير سيناء.

وأشار المحافظ في بيان، إلي افتتاح إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش بتكلفة 14 مليون و 558 ألف و 570 جنيها شمل ترميم وصيانة المبنى وانشاء جناح جديد بالمنطقة ، عدد 19 عمارة بعد ازالتها واعادة بنائها باعتمادات بلغت 151 مليون جنيها ، سوق الجملة المطور فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش بتكلفة 180 مليون و 900 ألف جنيها ، وكذا افتتاح المركز التكنولوجى لمحافظة شمال سيناء بتكلفة 7 ملايين و 442 ألف جنيها، الى جانب مركز شبكات معلومات المرافق بضاحية السلام بالعريش ، ملعب نادى أبو صقل الرياضى ، مطحن الكرام ومحطة الغاز فى المنطقة الصناعية الحرفية بالعريش .

كما يتم افتتاح محطة تحلية آبار مياه القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 مترا مكعبا من المياه يوميا وبتكلفة 3 ملايين و 25 ألف جنيها ، انشاء جراجات ومخازن مجلس مدينة الحسنة بتكلفة 7 ملايين و 371 ألف و 572 جنيها ، مجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليون و 235 ألف و 785 جنيها .. الى جانب وضع حجر الأساس لاقامة مدرسة نخل الصناعية فى وسط سيناء بتكلفة 16 مليون و 887 ألف جنيها و 682 جنيها .

وأعلن المحافظ أن هناك عدة مشروعات أخرى يتم افتتاحها ، ومن بينها دار مناسبات فى حى السكاسكة بالعريش تكلفت مليونين و 388 ألف جنيها ، دارى مناسبات بقريتى النجاح والخربة مركز بئر العبد بتكلفة 4 ملايين و 951 ألف جنيها ، مجمع معاهد نخل الأزهرى فى وسط سيناء بتكلفة 14 مليون و 253 ألف و 785 جنيها ، انشاء معهد سلمانة الاعدادى الثانوى للفتيات بقرية سلمانة مركز بئر العبد بتكلفة 12 مليون و 814 ألف جنيها ، وكذا انشاء ملعب خماسى بمعهد فتيات بئر العبد بتكلفة 629 ألف و 325 جنيها .

كذلك افتتاح نادى أبو صقل الرياضى بعد استكماله بتكلفة 619 ألف و 564 جنيها ، الى جانب ملعب فى مركز شباب المساعيد بالعريش بتكلفة 3 ملايين جنيها ، انشاء مجمع صالات أنشطة فى نادى 6 أكتوبر برمانة بتكلفة مليون و 619 ألف و 703 جنيهات ، ورفع كفاءة مدرسة المرور ووحدة التراخيص بالعريش .. علاوة على افتتاح وحدتين بيطريتين فى كل من : السمران بالعريش ورمانة ببئر العبد بعد رفع كفاءتهما بتكلفة 289 ألف و 310 جنيهات ، انشاء الادارة الاجتماعية بالحسنة ووحدة اجتماعية بالقسيمة فى وسط سيناء بتكلفة 3 ملايين و 965 ألف و 336 جنيها ، فرع البنك الأهلى قر مدينة نخل بوسط سيناء بتكلفة 6 ملايين جنيها ، وانشاء محطة غاز طبيعى فى شارع النافورة بالعريش بتمويل القطاع الخاص .

كما يتم افتتاح محطة تحلية المياه فى قرية الريد مركز نخل بوسط سيناء بتكلفة 14 مليون جنيها ، حفر وتجهيز بئرى الخوار بالمنبطح وشمال فالج 1 بالحسنة بتكلفة 14 مليون و 500 ألف جنيها ، الى جانب انشاء ادارة تموين نخل بتكلفة 3 ملايين و 450 ألف جنيها ، انشاء مدرسة نجيلة الاعدادى الثانوى بنين ببئر العبد بتكلفة 9 ملايين و 199 ألف جنيه ، توسيع ادارة بئر العبد التعليمية بتكلفة 629 ألف و 308 جنيهات ، ورفع كفاءة المنتزه بجوار مجلس مدينة بئر العبد بتكلفة 455 ألف جنيها .

ويتم افتتاح عمليات انارة طريق الفرما على مسار العائلة المقدسة بتكلفة مليون و 896 ألف و 642 جنيها ، رفع كفاءة الطريق بتكلفة 7 ملايين و 885 ألف و 284 جنيها ، وانشاء بوابات أمن وخزان مياه أرضى وبوابات كهربية ولوحات ارشادية بالفرما بتكلفة 941ألف و870 جنيها ،علاوة على افتتاح استراحة كبار الزوار قى نخل ، ووضع حجر الأساس لاقامة المدرسة الصناعية فى نخل بوسط سيناء بتكلفة 16 مليون و 887 ألف و 682 جنيها .

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا