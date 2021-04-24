شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم السبت 24 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم السبت 24 أبريل 2021، الثانى عشر من شهر رمضان الكريم، ارتفاعا طفيفا بينما انخفضت أسعار الكتاكيت واستقرت أسعار البيض عند نفس الأسعار دون تغيير.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حسب أسعار بورصة الدواجن المحلية ، اليوم السبت 24 أبريل ويزيد السعر قليلا في المحال التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر.

سعر الدواجن البيضاء من 28 إلى 29 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 35 إلى 36 جنيها للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 21 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 31 إلى 32 جنيها للكيلو .

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.75 إلى 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 2 إلى 2.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.25 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 2.5 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 34 إلى 35 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 32 إلى 33 جنيها.