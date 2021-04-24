شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد عرض النماذج الاسترشادية لامتحانات الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عرض النماذج الاسترشادية لامتحانات سنوات النقل للمرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا التعليمية عن شهر أبريل 2021.

ويتضمن جدول عرض النماذج الاسترشادية للمرحلة الإعدادية عرض النماذج وتتضمن النماذج الاسترشادية للصف الأول الإعدادي وكذلك الصف الثاني الإعدادي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021 لسنوات النقل للمرحلة الإعدادية كما يلي:

موعد امتحان الصف الأول الإعدادي يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.

موعد امتحان الصف الثاني الإعددي يوم الإثنين 26 أبريل.

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للمرحلة الإعدادية

جدول مواعيد عرض النماذ الاسترشادية على قناة مدرستنا التعليمية كما يلي:

الصف الأول الإعددي السبت 24-2-2021 الساعة الواحدة ظهرًا والساعة 8 مساءًا.

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للمرحلة الإعدادية

الصف الثاني الإعددي السبت 24-2-2021 الساعة 2 ظهرًا والساعة 9 مساءًا.

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للمرحلة الإعدادية

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