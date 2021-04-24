شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتفع قروشا».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 24 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم السبت، 24 أبريل 2021، ارتفاعا طفيفا وذلك بعدما انخفاضا في مساء الجمعة، استقرارا في صباح الجمعة وسط حالة من الترقب بين المتداولين ومحبى اقتناء الذهب بسبب حالة التذبذب التي يعانى منها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، والتى تظهر وصعود وانخفاض أسعاره على مدار اليوم، وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا أيضا قبل اغلاق البورصات والأسواق العالمية في الإجازة الاسبوعية واغلقت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو نهاية الاسبوع بانخفاض ملحوظ .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم السبت 24 أبريل، 784.92 جنيه، وكان في نهاية التعاملات امس الجمعة 784.52 جنيه، محققا ارتفاعا قدره «40 قرشا» فقط، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في بداية التعاملات اليوم السبت، 1،777.11 $، وكانت في نهاية التعاملات الجمعة، 1،776.67 $ محققة ارتفاعا قدره 1.56 دولارا .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم السبت 24 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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