شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محافظ شمال سيناء يفتتح 3 مشروعات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، حيث يفتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، عدد 3 مشروعات جديدة.

وأكد المحافظ على افتتاح إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش، و إعادة تأهيل عدد 19 عمارة سكنية بحي المساعيد بالعريش، بعد إعادة الإنشاء، وسوق العريش لتجارة الجملة بمنطقة الكيلو 17 بالعريش.

أشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية علي أرض المحافظة في شتي القطاعات.

يذكر أن محافظة شمال سيناء بدأت الاحتفال بالذكري الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، أمس الجمعة، حيث قام المحافظ بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب بالعريش، وحضور احتفال جامعة العريش بذكري التحرير.