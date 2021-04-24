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ارتفاع مؤقت بالحرارة ونشاط للرياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 24 أبريل 2021 إلى الخميس 29 أبريل 2021.

 

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : 

 

- السبت 24 أبريل : 

 

يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 24 : 26 ،  حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 29 : 31 درجة ،  شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 27.

 

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

 

- الأحد 25 أبريل : 

 

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 30 : 36 ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 19 ، وعلى جنوب البلاد درجة الحرارة العظمى 39 : 41 ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 28

 

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. 

 

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

 

- الاثنين 26 أبريل : 

 

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

 

- الثلاثاء 27 أبريل :

 

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية  وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

- الأربعاء 28 أبريل: 

 

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.

 

- الخميس 29 أبريل : 

 

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

 

 

 

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