شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤقت بالحرارة ونشاط للرياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :
- السبت 24 أبريل :
يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 24 : 26 ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 29 : 31 درجة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 27.
نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
- الأحد 25 أبريل :
ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 30 : 36 ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 19 ، وعلى جنوب البلاد درجة الحرارة العظمى 39 : 41 ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 28
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.
- الاثنين 26 أبريل :
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
- الثلاثاء 27 أبريل :
نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- الأربعاء 28 أبريل:
نشاط للرياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.
- الخميس 29 أبريل :
نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.