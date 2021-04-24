شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤقت بالحرارة ونشاط للرياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 24 أبريل 2021 إلى الخميس 29 أبريل 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- السبت 24 أبريل :

يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 24 : 26 ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 29 : 31 درجة ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 27.

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- الأحد 25 أبريل :

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 30 : 36 ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 19 ، وعلى جنوب البلاد درجة الحرارة العظمى 39 : 41 ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 28

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

- الاثنين 26 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- الثلاثاء 27 أبريل :

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- الأربعاء 28 أبريل:

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.

- الخميس 29 أبريل :

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.