شكرا لقرائتكم خبر عن بسرعة 250 كم / ساعة.. 11 معلومة عن أول "قطار سريع" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع أول خط قطار سريع جارى تنفيذه فى مصر من العين السخنة حتى العلمين، والذى تقرر مد مساره ليصل إلى مرسى مطروح، حيث تم تقسيم مسار المشروع إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية لتقوم بالأعمال الإنشائية والمدنية، حيث تسعى الوزارة للانتهاء من تنفيذ أول قطار سريع خلال عامين.

ونرصد أهم المعلومات عن أول خط قطار سريع كالتالى:

1ـ يمتد المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مرسى مطروح

2ـ يمر المشروع خلال مساره بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين

3ـ طول مسار المشروع يبلغ 660 كم

4ـ يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين

5ـ المرحلة الأولى تمتد بطول 460 من العين السخنة حتى العلمين

6ـ المرحلة الثانية من العلمين حتى مرسى مطروح بطول 200

7ـ عدد محطات المشروع 20 تشمل 8 محطات سريعة و12 محطة إقليمية

8ـ مخطط تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 24 شهرا

9ـ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ ساعة

10ـ عدد القطارات الكهربائية السريعة التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه تبلغ 15 قطار وستسير بسرعة تشغيلية 200 كم/ الساعة

11ـ عـدد القــطارات الكهربائية الإقليمية 24 قطارا وستسير بسرعة 160 كم/الساعة