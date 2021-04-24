شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تعقد ورشة عمل بالدقهلية لتحديث مناهج المسار الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تنمية العنصر البشري، ورفع وبناء القدرات لدى العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتنفيذ برامج الترقى للعاملين بعد استيفاء الشروط والبرامج التدريبية المقررة التى تساهم فى تأدية مهام العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

جاء ذلك فى إطار ختام فعاليات، ورشة عمل "تحديث المناهج لوظيفة محاسب تجاري"، بمقر مركز التدريب الإقليمي بشركة مياه الدقهلية، والتي استمرت على مدار يومان بحضور المهندس خالد حسين نصر رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية.

وتأتي الورشة في إطار الخطة العامة للإدارة العامة للمسار الوظيفي، واستكمالًا لورش تحديث المناهج التدريبية للمسار الوظيفي لوظيفة محاسب تجاري، التي تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشارك فى تحديث المناهج متخصصين من القطاع التجارى، ومدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة، وشركات الدقهلية، والغربية، ومياه الشرب بالإسكندرية.