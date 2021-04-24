شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: انتهاء إعلان نتائج الترم الأول بنسبة نجاح تخطت الـ90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب البكالوريس على مستوى الـ4 فرق الدراسية، وذلك عبر موقع الكلية الرسمي، وإتاحتها للطلاب.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن نسب النجاح فى العام الدراسى تتجاوز الـ90 % فى كل مادة دراسية، مؤكدا أن الكلية نجحت فى إتمام وعقد الامتحانات وسط تطبيق صارم للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا رغم كثافة أعداد الطلاب التي تزيد عن 57 ألف طالب.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ردا على سؤال حول حجب نتيجة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، أكد أن تلك الخطوة وحجب النتائج يأتي فى إطار الحرص والحفاظ على حق الدولة المصرية، خاصة وأن المصروفات حق ولا يمكن عدم تحصيلها خاصة وأنه مبالغ بسيطة سواء على مستوى الانتساب والانتظام، مؤكدا أن الكلية تدعم الطلاب ممن يستحقون التكافل بشكل مكثف.