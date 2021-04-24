شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خطوات لو اتبعتها هتخفض فاتورة الكهرباء خلال فصل الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض الخطوات البسيطة التى تؤثر على نمط الاستهلاك اليومى للمواطن ولكنها تساعد فى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، خاصة مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولجؤ معظم المواطنين لتكييف الهواء الذى يتسبب فى ارتفاع فواتير الاستهلاك، وفيما يلى بعض الخطوات:

1- احرص على الاستفادة من ضوء الشمس طوال النهار بدلا من لمبات الإضاءة.

2-تأكد من غلق المصابيح فى الغرف الخالية.

3- استبدل المصابيح العادية بأخرى موفرة للطاقة "الليد".

4- شغل غسالة الملابس بكامل حمولتها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة ، استخدم المياه الساخنة على درجة حرارة 40 درجة مئوية.

5- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

6- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

7- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

8- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام و افصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

9-افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر و الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام بفصل الفيشة من المنبع.