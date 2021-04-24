شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خطوات لو اتبعتها هتخفض فاتورة الكهرباء خلال فصل الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- احرص على الاستفادة من ضوء الشمس طوال النهار بدلا من لمبات الإضاءة.
2-تأكد من غلق المصابيح فى الغرف الخالية.
3- استبدل المصابيح العادية بأخرى موفرة للطاقة "الليد".
4- شغل غسالة الملابس بكامل حمولتها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة ، استخدم المياه الساخنة على درجة حرارة 40 درجة مئوية.
5- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.
6- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.
7- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.
8- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام و افصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.
9-افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر و الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام بفصل الفيشة من المنبع.