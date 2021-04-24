شكرا لقرائتكم خبر عن ٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، مساء اليوم، عن رصد ٧٢ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضى ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٦٢٩ حالة إيجابية منذ يناير الماضي تعافي منهم ٤٠٤ حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالة واحدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٥٤ حالة وفاة.

وأعلنت المحافظة عن سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمراكز، بالإضافة إلى سرعة التوجه لأقرب مستشفي في حالة ظهور اى أعراض إصابة بالفيروس والحرص في التعامل مع المخالطين والالتزام بإجراءات العزل المنزلى.

وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشد محافظ الوادي الجديد، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.