شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أب وزوجته وابنته.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثي طريق فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته وابنته كما أصيب شخصان آخران فى حادثي طريق منفصلين أحدهما لتصادم سيارين والأخري لانقلاب «توك توك» فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم أمام قرية الحجناية التابعة للمركز على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي السريع، بين سيارة ملاكي وأخري نقل.

أسفر الحادث عن وفاة «محمد .أ» 30 سنة، وإصابة زوجته وابنته الرضيعة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفى دمنهور التعليمي، والمصابتين إلي ذات المستشفى للعلاج.

وتلقي إخطارًا آخر من مركز شرطة شبراخيت بانقلاب «توك توك» على طريق «شبراخيت - دسوق» فى نطاق المركز.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات شديدة بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما إلي مستشفى شبراخيت المركزي لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.