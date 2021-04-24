شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيه شعرية بمكتبة سيدي غازي الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكتبة سيدى غازى الثقافية امسية شعرية وليلة من اجمل ليالى رمضان الثقافية ، من إعداد هبة عرب مديرة المكتبة ، و بحضور عدد كبير من الشعراء من مختلف أنحاء المحافظة الذين أثروا السهرة بقصائدهم وهم:

الشاعر محمد ملوك

الشاعر مصطفى ابو هلال

الشاعر طارق مرسي

الشاعر طارق الشوادفى

الشاعر الدكتور طه هنداوي

الشاعر الدكتور جمال مرسي

د/عبدالجواد الصياد

الشاعر جمال يونس

الشاعر محمد النحراوي

وفي نهاية السهرة قام هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي بتكريم الشعراء المشاركين بمنح كل منهم شهادة تقدير.