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أمسيه شعرية بمكتبة سيدي غازي الثقافية

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكتبة سيدى غازى الثقافية امسية شعرية وليلة من اجمل ليالى رمضان الثقافية ، من إعداد هبة عرب مديرة المكتبة ، و بحضور عدد كبير من الشعراء من مختلف أنحاء المحافظة الذين أثروا السهرة بقصائدهم وهم:

الشاعر محمد ملوك

الشاعر مصطفى ابو هلال

الشاعر طارق مرسي

الشاعر طارق الشوادفى

الشاعر الدكتور طه هنداوي

الشاعر الدكتور جمال مرسي

د/عبدالجواد الصياد

الشاعر جمال يونس

الشاعر محمد النحراوي

وفي نهاية السهرة قام هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي بتكريم الشعراء المشاركين بمنح كل منهم شهادة تقدير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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