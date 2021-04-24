شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيه شعرية بمكتبة سيدي غازي الثقافية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مكتبة سيدى غازى الثقافية امسية شعرية وليلة من اجمل ليالى رمضان الثقافية ، من إعداد هبة عرب مديرة المكتبة ، و بحضور عدد كبير من الشعراء من مختلف أنحاء المحافظة الذين أثروا السهرة بقصائدهم وهم:
الشاعر محمد ملوك
الشاعر مصطفى ابو هلال
الشاعر طارق مرسي
الشاعر طارق الشوادفى
الشاعر الدكتور طه هنداوي
الشاعر الدكتور جمال مرسي
د/عبدالجواد الصياد
الشاعر جمال يونس
الشاعر محمد النحراوي
وفي نهاية السهرة قام هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي بتكريم الشعراء المشاركين بمنح كل منهم شهادة تقدير.