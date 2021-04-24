شكرا لقرائتكم خبر عن محطات الوقود بشمال سيناء تلتزم بتسعيرة الوقود الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن التزام محطات الوقود بالمحافظة، بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب رفع سعر الوقود بقيمة 25 قرشًا.

وقال علاء الدين سمري، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أنه بدأ تفعيل السعر الجديد اعتبارًا من أمس ، وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرا إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.

وكانت وزارة البترول أعلنت، أمس، عن رفع أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.