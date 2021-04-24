شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع «الهيئة الهندسية» للاستفادة من خبراتها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الجمعة، برتوكول تعاون في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات،و للإستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية في تنفيذ المشروعات بإعتبارها بيت خبرة في العديد من المجالات والتخصصات الهندسية.

وقع البرتوكول كلا من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتى البروتوكول ضمن خطة الجامعة في الإنفتاح على المجتمع ووضع كافة إمكانياتها للمشاركة مع أجهزة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة لمصر من خلال تقديم حلول علمية حديثة شاملة بواسطة علماء الجامعة وأساتذتها في مختلف المجالات، والإستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية في مشروعاتها .

كما يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة على تعزيز أفاق التعاون المشترك في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذها.

جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة