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758 شخصًا يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا في شمال سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن تلقي 758 شخصًا الجرعة الأولي من لقاح كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات .

وأضاف فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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