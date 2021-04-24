شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا بشمال سيناء ، اليوم السبت ، ليسود طقس حار على مختلف مدن المحافظة ، بجانب نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة على مختلف الأنحاء.

وتراوحت درجات الحرارة ما بين 14 إلى 29 درجة، حيث سجلت درجة الحرارة في مدينة العريش ما بين 14 إلى 25، وفي مدينة رفح تراوحت درجة الحرارة ما بين 16 الي 25 درجة، وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء تراوحت درجات الحرارة ما بين 22 إلى 29 درجة.

من جانبها، أكدت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظ على استقرار الاحوال الجوية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، لافتة إلى متابعة الظروف الجوية بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.