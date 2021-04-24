شكرا لقرائتكم خبر عن 12 انذار و7 محاضر لوجود مخالفات بيئية وإشغالات طريق قامت بها المحلات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب هانى جويلى رئيس مركز ومدينة ببا ، إنه تم توجيه 12 انذارا وتحرير 7 محاضر بسبب وجود مخالفات بيئية لمحلات قامت بعمل إشغالات بالطريق بقرية قمبش التابعة للمركز، وأضاف أن الحملات مستمرة على الشوارع لمنع الاشغالات التى تعوق المارة.

وأشار رئيس مركز ومدينة ببا إلى أنه تم إصلاح ٥ أعطال مياه بعد ان تلقت الوحدة المحلية شكاوى من الاهالى وتم انهاء الاعطال الوحدة، علاوة على متابعة إنشاء سقف الدور الأرضي بالمدرسة التجريبية بقمبش فيما تم متابعة التوسعات الإنشائية بمدرسة هلية للتعليم الأساسي على مساحة 429 م، فضلاً عن رفع المخلفات المنزلية بقرية علي كيلاني. في حين شاركت الوحدة المحلية لقرية علية في عقد ندوة ثقافية بقاعة الوحدة بالتعاون مع لجنة الوعظ والإرشاد الديني ضمن ندوات المنطقة الأزهرية ببني سويف، وقامت الوحدة المحلية لقرية قمبش بحملة نظافة أسفرت عن رفع 15 طنا من القمامة والمخلفات بقرى الإمام والشريف والسلطاني وقمبش وتوريدها لمصنع التدوير بمدينة سمسطا.