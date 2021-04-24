شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1505 مواطنا في قافلة طبية بقرية سنور ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سنور مركز بني سويف على مدار«اليوميين الماضيين»مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء ،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 105، معمل طفيليات 20 ،حالات الأشعة 28، استصدار 5 قرارات نفقة دولة، تحويل 21 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 44 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 106 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) ،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكروالسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

وقال وكيل الوزارة إن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.