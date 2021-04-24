شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أمني بمحيط المطرانيات والكنائس لتأمين احتفالات وقداس أحد السعف في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية في المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، من الإجراءات الأمنية، بمحيط المطرانيات، والكنائس لتامين قداس حد السعف «الشعانين»، والذي يواكب وهو الأحد السابع من الصوم الكبير، والأخير قبل عيد الفصح.

وقد سمي الاسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام، وهو يوم ذكري دخل يسوع إلى مدينة القدس، ويسمي هذا اليوم بحد السعف، أو الزيتون لان الأهالي استقبلوه بالسعف والزيتون .

ودفعت مديرية الأمن، بفرق متحركة وثابتة، أمام وبمحيط المطرانيات والكنائس، وأعلنت الطوارئ لحين الانتهاء من احتفالات عيد القيامة المجيد.

فيما واصل الأنبا باسيليوس أسقف ايبارشية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة زيارته إلى الكنائس حيث شملت الجولة، مقر عائله الفلك «الارش بسمالوط» وتفقد ورش الشمع والمرسم في ابوي ممتلئ بالفرح والتشجيع لهم .