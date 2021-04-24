شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت ، عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان أنه سيتم فصل التيار عن منطقة ذهبية وأربيلا ومستشفى طب الأعماق، وأبو نواس،بمدينة الغردقة وذلك اليوم السبت من 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات.