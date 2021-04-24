شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء.. وطقس حار بالقاهرة والعظمى 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارً على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.