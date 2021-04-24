شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء التقدم لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية.. والقاهرة وحلوان فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت ، فتح باب التقدم لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية وهى جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبنى سويف، ويستمر التقديم على مدار 5 أيام حتى 29 ابريل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021، والمنشور بالجريدة الرسمية فى السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.