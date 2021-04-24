شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 3 أشخاص باصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة بمنطقة وسط سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.
تلقت الاجهزة الامنية بشمال سيناء اخطارا بانقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة الجدي، بوسط سيناء، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.