إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بوسط سيناء

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.

تلقت الاجهزة الامنية بشمال سيناء اخطارا بانقلاب سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة الجدي، بوسط سيناء، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012