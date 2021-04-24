شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل السامي للأمم المتحدة يهنئ «أمين عام الأخوة الإنسانية» بكتاب الطريق الصعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC)، المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر بمناسبة صدور كتابه الأول «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» والذي يسرد رحلة وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس أوائل فبراير عام 2019.

وقال الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC)في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «نبارك للقاضي محمد عبدالسلام صدور كتابه الذي يؤرخ لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، في أبوظبي عام 2019» .

واختتم ميغيل أنخيل موراتينوس تدوينته بالدعوة إلى قراءة الكتاب قائلا :«يجب أن يقرأ».