شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات المنيا تعاقب متهمان بالسجن 15 عاما بتهمة الاتجار في السلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات المنيا، كلا من نجاح، ع، ش، 41 سنه، عامل زراعي، مقيم الشيخ شبيكه بمركز ملوي، وخالد، ع، ص،45 سنه، دبلوم تجارة، مقيم قرية البدرمان، بمركز دير مواس. بالسجن المشدد 15 سنه، وتغريم كلا واحد منهما 20 الف جنيها، لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الاتجار .

كما تضمن حكم هيئة المحكمة، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين، وائل شعبان، وإيهاب شحاتة، وأمانة سر محمد مصطفي هارون، مصادرة الأسلحة المضبوطة، والأجزاء والمضبوطات.

كان المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابيات جنوب المنيا، قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات، في يناير الماضي، لقيامهم في 15 سبتمبر 2020، بحيازة أسلحة نارية، بقصد الاتجار، عبارة عن 21 بندقية خرطوش، وأجزاء رئيسية لسلاح ناري، و25 طلقة غري مرخص بها .