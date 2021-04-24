شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: وفيات كورونا في المعدلات الطبيعية والوضع آمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه يتم العمل وفق منظومة دقيقة لمجابهة أي أزمات، ويتم إدارتها بأسلوب علمي ومن ضمنها فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد مواطني محافظة قنا يبلغ 3.5 مليون مواطن، وأقصى عدد مرضى منذ تفشي الفيروس بلغ 318 مريضا متواجدون في المستشفيات داخل المحافظة، والأعداد التي تتواجد اليوم الجمعة في مستشفيات قنا تبلغ 297 مصابا بكورونا.

وكشف محافظ قنا أن هناك أسرة شاغرة في مستشفيات المحافظة بواقع 65 سريرا شاغرا اليوم الجمعة وفي 8 مستشفيات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وأكد محافظ قنا أن وزيرة الصحة قامت بزيادة أحد المستشفيات المخصصة للعزل بأسرة جديدة في قنا، موضحا أن أقصى عدد من المتواجدين في العزل المنزلي يبلغ نحو ألف مصاب داخل المحافظة.

وعن معدلات الوفيات بفيروس كورونا في محافظة قنا، قال الداودي إنه في مستوى طبيعي والوضع آمن، موضحا أن الأطباء في مستشفيات العزل يعملون 24 ساعة، مشيرا إلى أن الوضع مطمئن داخل محافظة قنا.